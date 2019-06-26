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26 Червень 2019, Київ 21:11
Новини | Політика

З початку доби бойовики 21 раз відкривали вогонь на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – штаб

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Підтримувані Росією бойовики із початку доби і до 18-ї години 21 раз відкривали вогонь на Донбасі в бік позицій Збройних силу України, жоден український військовий при цьому не постраждав, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

«Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

В сепаратистському угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у обстрілах околиць Донецька, Ясинуватої і села Пікузи. В угрупованні «ЛНР» про обстріли 26 червня не повідомляють.

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Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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