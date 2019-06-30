Двоє військових постраждали за добу на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий був поранений, ще один зазнав бойової травми внаслідок обстрілів на Донбасі протягом минулої доби, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, 29 червня підтримувані Росією бойовики здійснили 31 обстріл позицій українських військових, зокрема 15 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

«На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, від початку доби 30 червня підтримувані Росією бойовики один раз обстріляли позиції Об’єднаних сил. Ці дані наведені станом на 7:00 30 червня.

Напередодні в угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у обстрілі Горлівки, а також сіл Доломітне і Майорове. В угрупованні «ЛНР» заявляють про три обстріли своїх позицій з боку українських військових, даних про постраждалих при цьому не наводять.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.