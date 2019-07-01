Десять обстрілів, двоє загиблих і двоє поранених військових – штаб ООС про день на Донбасі

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що від початку поточної доби і до 18-ї години понеділка в результаті десяти обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків двоє українських військових загинули і двоє зазнали поранень.

«Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

У штабі уточнили, що загибла сьогодні біля Водяного від обстрілу бойовиків санітарного автомобіля військовий медик Ірина Шевченко мала поранення, несумісні з життям.

Один із ватажків угруповання «ДНР» Едуард Басурін заявив, що його бійці не обстрілювали санітарне авто ЗСУ.

В угрупованні «ЛНР» про обстріли упродовж дня на захоплених бойовиками територіях Луганщини не повідомляють.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл підтримуваними санітарного автомобіля у Водяному на Донеччині, закликавши «партнерів у Європі та США належним чином відреагувати».

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.