В Офісі президента обговорили судову реформу з представниками країн G7

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов 12 січня провів зустріч з представниками посольств країн «Групи семи» та ЄС в Україні, обговорювали – нинішній стан та подальші кроки у судовій реформі в Україні.



Як повідомляє Офіс президента, Смирнов отримав рекомендації від міжнародних партнерів, у яких йдеться про наступні кроки у судовій реформі з урахуванням перезапуску Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.



«Я надзвичайно вдячний за ці пропозиції. Особливо приємно бачити єдність наших із вами думок щодо вдосконалення роботи Верховного Суду, реформи Державної судової адміністрації», – сказав він.



Говорячи про рекомендації щодо запровадження прозорого конкурсного відбору суддів Конституційного суду, посилення дисциплінарних процедур та етичних вимог до суддів КСУ, заступник керівника Офісу Президента наголосив, що багато питань урегульовані в законопроекті про конституційну процедуру, який поки що не ухвалила Верховна Рада.



Посол ЄС в Україні Матті Маасікас не коментував цю зустріч в Офісі президента, проте у своєму твіттері привітав обрання восьми нових членів Вищої ради правосуддя.



«Чудові новини від З’їзду суддів України. Щойно призначено 8 нових членів Вищої ради правосуддя. Таким чином ключові органи судової влади можуть відновити роботу. З нетерпінням чекаю, коли реформована ВРП продемонструє верховенство права та доброчесність на практиці», – написав він.

Вища рада правосуддя – один із органів, без якого не може функціонувати судова система в Україні. Серед її завдань – внесення подання про призначення судді на посаду, розгляд скарг, ухвалення рішень про звільнення судді та надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою.

З лютого 2022 року ВРП практично припинила роботу, оскільки тоді звільнилися одразу 10 членів ради. Відтоді у складі ВРП залишилося 5 членів, кворуму для ухвалення рішень не було.

Верховна Рада 15 серпня обрала двох членів Вищої ради правосуддя, ними стали Роман Маселко і Микола Мороз.