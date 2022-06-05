В Офісі президента відреагували на заяву спікера парламенту Угорщини

В Офісі президента України відреагували на заяву спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера щодо Володимира Зеленського.



«Єдина «проблемна» країна у європейській родині, пане Ласло Кевер, це Угорщина, яка блокує будь-які реакції на звірства РФ в Україні. Офіційному Будапешту варто перестати хизуватися своєю людожерською позицією. Подібні заяви залишать вам не найкраще місце в підручниках історії», – написав у твітері радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він додав, що «літописи не горять – час показує, хто є хто».

«Російські кати вбивають, ґвалтують і знищують міста. Президент Зеленський б’ється за свій народ. Європа допомагає й подає набої. Угорщина свідомо обмінює душі мертвих українських дітей за нафтові пряники. Ганьба», – написав Подоляк.

Напередодні медіа поширили заяву спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера, який припустив наявність нібито «психологічних проблем» президента України Володимира Зеленського. Кевер заявив, що голова української держави «погрожує» міжнародним партнерам, а угорці Закарпаття нібито мають підстави побоюватися, що їх змусять залишити власні домівки.

Угорщина раніше блокувала запровадження санкцій проти Росії через її агресію щодо України, а також відмовлялася допомогти Києву зброєю.