У Києві починають вимикати опалення, соціальні заклади – за заявками

У Києві 5 квітня закінчується опалювальний сезон, передусім – для житлового фонду. Об’єктам соціальної інфраструктури тепло вимикатимуть за поданими заявками, йдеться у відповідному розпорядженні КМДА.

«Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах проводитимуть за письмовими заявками їхніх керівників», – повідомили у КМДА.

Повідомляється, що для припинення теплопостачання в системі необхідно близько п’яти днів.

Київ почав опалювальний сезон із 16 жовтня 2020 року.

Столиця не вперше завершує опалювальний сезон раніше традиційного 15 квітня. Влада пояснює – щоб кияни могли зекономити на сплаті за тепло.