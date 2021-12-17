Енергетичний штаб: ситуація з проходженням опалювального сезону контрольована 

В Офісі президента повідомили, що у п’ятницю відбулося засідання координаційного енергетичного штабу щодо ситуації в енергетичній сфері та проходження опалювального сезону.

У засіданні взяли участь президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, секретар РНБО Олексій Данілов, голова СБУ Іван Баканов, міністр енергетики Герман Галущенко, голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу за результатами засідання штабу, на сьогодні ситуація в енергетиці є стабільною та контрольованою, хоча і напруженою. «Україна буде з теплом і світлом», запевнив він.

«Хочу запевнити мешканців Луганщини, зокрема міста Щастя й тих населених пунктів, які опалюються від Луганської ТЕС, що ваші домівки не залишаться без світла й тепла. Уряд зробив для цього все необхідне, зокрема була підготовлена додаткова послуга для роботи на газу для чотирьох приватних ТЕС і ТЕЦ», – додав прем’єр.

За його словами, наразі законтрактовані поставки імпортного вугілля морем на грудень і січень та розпочато відповідну роботу для забезпечення поставок на лютий і березень. За останні два-три тижні запаси вугілля на складах зросли на 100 тисяч тонн.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко зазначив, що в Україні достатні запаси газу.

«Наразі у наших сховищах – понад 15 мільярдів кубометрів газу. Зазначений обсяг більший, ніж середній показник у 2014-2018 роках. НАК «Нафтогаз України» має достатній обсяг газу, щоб забезпечити потреби населення, бюджетних організацій, закладів охорони здоров’я, а також інших споживачів», – сказав він.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже запевняв, що в Україні достатньо газу і вугілля для проходження опалювального сезону.

Водночас Україна увійшла в цей сезон з найбільшим дефіцитом вугілля в історії, його запаси на теплових електростанціях на початку холодів були приблизно уп’ятеро меншими, ніж заплановані урядом.