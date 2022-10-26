Заблоковано понад 3,5 млрд грн фіноперацій осіб, підозрюваних до військової агресії проти України 

Державна служба фінансового моніторингу повідомила, що протягом дев’яти місяців, з початку повномасштабного російського вторгнення, було заблоковано 3,55 мільярда гривень фінансових операцій осіб, підозрюваних у причетності до військової агресії Росії та Білорусі.

«У рамках операційної діяльності за 9 місяців 2022 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 653 матеріали (з них 400 узагальнених матеріалів та 253 додаткових узагальнених матеріали). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 41,1 млрд гривень», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронцям передано 170 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є «обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією РФ та РБ щодо України».

У перших числах жовтня Бюро економічної безпеки України повідомляло, що від початку повномасштабної війни Росії в Україні арештовано активів РФ і Білорусі (фізичних і юридичних осіб) на 44 мільярди гривень.