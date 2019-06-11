Опитування: 36% росіян «не готові платити» за анексію Криму

36 відсотків росіян заявили, що не «абсолютно не готові» платити за «приєднання» Криму до Росії. Про це свідчать результати опитування, проведеного російським соціологічним центром «Левада». Зазначається, що це рекордний показник в опитуваннях «Левада-центру» з березня 2014 року.

Окрім того, вперше з квітня 2014 року зросло число росіян, які виступають за входження окупованих угрупованнями «ЛДНР» територій на сході України до складу Росії. Цей варіант підтримали 27 відсотків респондентів.

Кількість росіян, що виступають за незалежність Донбасу від України, дещо знизилася – 29 відсотків у порівнянні з 37% у березні 2017 року.

Варіант, щоб Донбас «залишався частиною України, але отримав велику незалежність від Києва» вибрали 17 відсотків росіян. У «Левада-центрі» відзначили помітний ріст прихильників варіанту, щоб Донбас «залишався частиною України на тих же умовах, як це було до кризи». У порівнянні з березнем 2017 року його обрали вдвічі більше опитаних – 14 відсотків.