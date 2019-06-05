86% українців збираються голосувати на дострокових виборах до Ради – опитування

86% українців збираються голосувати на дострокових виборах до Верховної Ради, йдеться в опитуванні групи «Рейтинг».

72% «однозначно» збираються голосувати, ще 14% «скоріше» підуть на виборах. 4% «скоріше» не братимуть участі у виборах, 7% – «точно» не голосуватимуть. 3% не змогли відповісти на питання.

Опитування проводили в період з 29 травня до 3 червня. У ньому взяли участь дві тисячі респондентів. Помилка репрезентативності – не більше, ніж 2,2%.

Актор та співвласник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський був обраний президентом України у другому турі виборів глави держави. 20 травня відбулася його інавгурація.

Наступного дня він підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року.