Діяльністю Зеленського задоволені 50% громадян – опитування

Діяльністю нового президента України Володимира Зеленського задоволені 50% громадян, свідчать дані опитування групи «Рейтинг».

Із них 23% «цілком задоволені», 27% – «скоріше задоволені». 39% не змогли відповісти на питання. Не задоволені діяльністю нового президента 11% опитаних.

Діяльністю попереднього президента України Петра Порошенка повністю чи частково задоволені 16% опитаних, не задоволених – 81%.

Опитування проводили в період з 29 травня до 3 червня. У ньому взяли участь дві тисячі респондентів. Помилка репрезентативності – не більше, ніж 2,2%.

Актор та співвласник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський був обраний президентом України у другому турі виборів глави держави. 20 травня відбулася його інавгурація.

Наступного дня він підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року.