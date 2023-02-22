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Арахамія каже, що незабаром ще три депутати забороненої ОПЗЖ позбудуться мандатів

Давид Арахамія: «Очищення парламенту проходитиме виключно в конституційний спосіб»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що у Верховній Раді незабаром стане на трьох народних депутатів від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» менше.

«До роковин повномасштабного вторгнення очікуємо щонайменше мінус три депутатські мандати від ОПЗЖ. Закликаю усіх депутатів від заборонених партій дослухатися до мого заклику і скласти повноваження», – написав він у Telegram.

За його словами, «очищення парламенту проходитиме виключно в конституційний спосіб».

15 лютого до Верховної Ради України надійшли заяви про складання повноважень народних депутатів від Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода, які були обрані до парламенту від нині забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя». Сьогодні до парламенту надійшла заява Олега Волошина.

13 січня Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження підозрюваних у державній зраді Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака і Рената Кузьміна. Указом президента України цих чотирьох членів забороненої партії «ОПЗЖ» позбавлено українського громадянства.

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