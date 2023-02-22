Спікер: у Раду надійшла заява Волошина про складання мандата

До Верховної Ради України надійшла заява народного депутата забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) Олега Волошина про складання ним повноважень, повідомив спікер Руслан Стефанчук.

«Волошин О.А. Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України. Із розглядом заяви український парламент затягувати не буде», – написав Стефанчук у фейсбуці й оприлюднив фото заяви.

Раніше Служба безпеки України повідомила Волошину про підозру в державній зраді.



За даними слідства, протягом 2020-2021 років депутат «сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України».



«Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну й соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю. Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України», – заявляли в СБУ.



За даними відомства, Волошин перебуває за кордоном. Він звинувачення не коментував.

На початку лютого голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що народний депутат від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) Олег Волошин має намір скласти депутатські повноваження.

У січні минулого року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти низки депутатів Верховної Ради, серед яких був Олег Волошин – за «участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України».

Раніше медіа повідомили, що народна депутатка від партії «Опозиційна платформа – За життя» Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви про складання мандатів.

Верховна Рада України 13 січня достроково припинила повноваження п’ятьох народних депутатів від «ОПЗЖ», яка нині заборонена в Україні. Це Андрій Деркач, Тарас Козак, Рінат Кузьмін і Віктор Медведчук. Тоді ж припинили повноваження Андрія Аксьонова, який став депутатом парламенту після довиборів у березні 2021 року від партії «Порядок».

15 вересня 2022 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України відхилив апеляційну скаргу партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ») і остаточно заборонив її діяльність.