Російська ракета-носій із виведення на орбіту 38 супутників стартувала з другої спроби

Ракета-носій «Союз-2.1а» стартувала в понеділок з космодрому Байконур у Казахстані з другої спроби. Вона має вивести на орбіту 38 супутників з 18 країн, в тому числі космічні апарати Німеччини, Італії, Іспанії, Великобританії, Нідерландів, Південної Кореї, Японії та Саудівської Аравії. Серед них і Challenge-1, перший супутник, повністю виготовлений в Тунісі.

Спочатку пуск, який транслювався «Роскосмосом», був запланований на 20 березня, але за 38 хвилин до старту його відклали на дві доби з технічних причин.

Нинішній старт став четвертим російським космічним пуском з початку року. Всього цьогоріч, за даними «Роскосмосу», заплановано 29 стартів.