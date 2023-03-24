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Війська РФ обстріляли Оріхів на Запоріжжі, одна людина поранена – ОВА

В ОВА додали, що наразі проходить фіксація збитків, завданих обстрілами (фото архівне)

Місцевий житель зазнав поранення в Оріхові 24 березня внаслідок російського удару, повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

«Весь ранок пройшов під обстрілами приватного сектору, внаслідок чого виникло загоряння житлових будинків. На щастя, фахівцям ГУ ДСНС вдалося оперативно ліквідувати пожежу, однак під час атаки місцевий житель отримав поранення. Його доставлено у медичний заклад», – йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що наразі проходить фіксація збитків, завданих обстрілами.

Російські війська регулярно атакують Запоріжжя й область.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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