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ОГП: кількість постраждалих через російську атаку по Оріхову зросла

Оріхів після російського удару, 10 липня 2023 року

Кількість постраждалих через російську атаку по Оріхову Запорізької області зросла до 13 людей, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.

Раніше повідомлялося про одинадцять поранених.

За даними слідства, війська РФ близько 13:20 9 липня під час авіаобстрілу міста Оріхів поцілили в об’єкт цивільної інфраструктури.

Правоохоронці розпочали провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що російські війська вдарили керованою авіабомбою по прифронтовому Оріхову
під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі міста – чотири людини загинули, ще 11 поранені.

Російські війська регулярно обстрілюють частину області Запорізької області, зокрема Оріхів, який розташований за приблизно 60 кілометрів від Запоріжжя. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 30 червня підтвердила загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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