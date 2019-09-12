«ЛНР» передало 54 ув’язнених Україні – Денісова

Угруповання «ЛНР» передало Україні 54 засуджених громадян України, які перебували в пенітенціарних установах на момент окупації частини Луганської області, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Сьогодні на мосту біля міста Щастя всьоме відбулась передача засуджених громадян України, які перебували в пенітенціарних установах на момент окупації частини Луганської області… Під час передачі від представників «ЛНР» отримано 54 особи. Серед них наймолодшому – 26 років, а найстаршому – 61 рік. Ці засуджені проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької і Кіровоградської областей і Києві», – написала Денісова 12 вересня у фейсбуці.

За її словами, відразу після проходження усіх необхідних процедур одну особу звільнять 12 вересня у зв’язку із закінченням строку відбування покарання.

«Також передано 10 кримінальних справ, за якими засуджені особи зможуть звернутися до судових органів в порядку апеляції або касації. Право цих громадян на вільний доступ до правосуддя буде відновлено», – написала омбудсмен.

Вона уточнила, що від грудня 2018 року до сьогодні з окупованої частини Луганської області перевели 373 засуджених громадян України, а з Донецької – 13, із них 105 осіб – звільнено.

Перша передача засуджених із виправних закладів окупованої території відбулася 12 грудня 2018 року.