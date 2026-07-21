80-річний президент Нікарагуа оголосив, що в країні більше не буде виборів

Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що у країні більше не буде виборів. Про це 80-річний політик сказав у першому за два місяці публічному виступі, передає Reuters.

«Тут більше не буде виборів, на яких вони (опозиціонери – ред.) могли б спробувати захопити уряд, захопити владу. Дні, коли партії, які користувалися підтримкою янкі (тобто американців – ред.) та сомосистів (прихильників скинутого в 1979 році Анастасіо Сомоси – ред.), могли б повернути собі владу, пройшли і ніколи не повернуться», – сказав Ортега.

Він також анонсував, що уряд спільно з підконтрольною йому Національною асамблеєю ухвалить пакет законів – «стіну» проти того, що Ортега назвав поверненням «путчистів та зрадників» до влади, пише видання Havana Times.

Ортега керує Нікарагуа з 2007 року, до того він уже був президентом у 1979–1990 роках. Його нинішній термін спливає 2027 року. Останні вибори в Нікарагуа відбулися у 2021 році – спостерігачі та правозахисники називали їх сфальсифікованими: перед голосуванням Ортега заарештував основних суперників та представників бізнесу, опозиційну діяльність у країні заборонено.

Адміністрація Трампа називає уряд Ортеги диктатурою та запровадила санкції проти понад 2350 нікарагуанських чиновників та їхніх родичів.