МЗС України повідомило про розрив дипломатичних відносин із Нікарагуа

Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа у відповідь на «недружні акти», повідомило 2 жовтня Міністерство закордонних справ.

«Цей рішучий дипломатичний крок – свідчення того, що Україна й надалі реагуватиме максимально жорстко у відповідь на будь-які спроби зазіхати на її суверенітет і територіальну цілісність. Ми не допустимо жодних посягань на нашу державність і будемо вживати всіх необхідних заходів для захисту нашої незалежності, безпеки й недоторканості кордонів», – цитує пресслужба МЗС слова міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

У МЗС України заявили, що рішуче засуджують рішення Нікарагуа визнати окуповані Росією Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей України як частину території РФ.

«Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет і територіальну цілісність України з боку Манагуа, грубе порушення Статуту ООН й основоположних норм і принципів міжнародного права. Визнання нікарагуанським режимом «суб’єктності» російської окупаційної адміністрації на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині та в Автономній Республіці Крим є нікчемним, не матиме юридичних наслідків і не змінить міжнародно визнаних кордонів України», – йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що режим Нікарагуа «систематично і грубо» порушує взяті на себе зобов’язання, закріплені у документах про встановлення дипломатичних відносин з Україною.

«Підтримка збройної агресії Російської Федерації проти України, спроба легітимізації силового захоплення частини території України, офіційне визнання так званих «ДНР» і «ЛНР» та відкриття незаконного «почесного консульства Нікарагуа» на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, Україна, свідчить про політичне ототожнення Нікарагуа з державою-агресором і пряму фінансову й політичну залежність маріонеткового режиму Манагуа від Москви», – йдеться в повідомленні.

У 2020 році Україна запроваджувала секторальні санкції проти Нікарагуа в звʼязку з відкриттям цією країною почесного консульства в окупованому Росією Сімферополі.

Україна і Нікарагуа встановили дипломатичні відносини в листопаді 1992 року.