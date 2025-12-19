Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо прав людини на окупованих РФ територіях України

Генасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини на окупованих Росією територіях України, включаючи Крим та Севастополь.

«За» документ проголосували 79 країн, «проти» – 16, утрималися – 73.

Проти були Росія, Білорусь, Північна Корея, Китай, Іран, Буркіна-Фасо, Еритрея, Судан, Малі, Зімбабве, Бурунді, ЦАР, Конго, Екваторіальна Гвінея, Куба, Нікарагуа.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Україна ініціює цю резолюцію щорічно з 2016 року.

«Документ рішуче засуджує агресію Росії, підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України та вимагає негайного припинення війни та виведення російських військ. Резолюція посилює міжнародний моніторинг серйозних порушень прав людини та гуманітарного права і підкреслює необхідність відповідальності», – написав він у соцмережі Х.

Станом на жовтень правозахисники Кримськотатарського ресурсного центру (КРЦ) від початку цього року зафіксували понад 700 випадків порушень прав людини, зокрема затримань, арештів, обшуків, допитів, порушення права на справедливий суд в окупованому Криму.

У вересні управління ООН із прав людини представило у доповіді «детальний опис жахливого становища» тисяч цивільних осіб, затриманих на окупованих Росією територіях України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

В ООН наголошують, що від початку повномасштабного нападу РФ затримані цивільні особи зазнають катувань й інших форм жорстокого поводження, зокрема сексуального насильства, що мало широкомасштабний і систематичний характер та «відображає тривожну тенденцію».

У вересні та на початку жовтня 2022 року Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.

У 2014 році після проведення незаконного «референдуму», який більшість міжнародної спільноти та Україна не визнали законним, Росія анексувала Крим.



