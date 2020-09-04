Теніс: Костюк не вийшла до четвертого кола US Open

Українська тенісистка Марта Костюк не вийшла до четвертого кола турніру серії «Великого Слему» – Відкритого чемпіонату США з тенісу.

4 вересня Костюк поступилася дев’ятій ракетці світу, японці Наомі Осаці.

Костюк була єдиною українською тенісисткою, яка змогла дістатися третього кола турніру, повторивши своє особисте досягнення на турнірах серії Grand Slam.

У наступному раунді US Open Наомі Осака зустрінеться з переможницею пари Магда Лінетт (Польща) – Анетт Контавейт (Естонія).