ОБСЄ закликає владу України поважати право журналістів на конфіденційність джерел

Представник ОБСЄ з питань свободи преси Арлем Дезір закликає українську владу поважати право журналістів на конфіденційність джерел інформації. Про це йдеться в заяві Дезіра, оприлюдненій 20 лютого через ситуацію довкола видання «Новое время».

«Право журналістів захищати конфіденційні джерела є ключовим для вільної преси і розслідувальної журналістики. Закликаю владу поважати цю конфіденційність, особливо коли журналісти висвітлюють питання, що становлять суспільний інтерес», – сказав Дезір.

«Новое время» заявляє, що Генеральна прокуратура України вимагає доступ до внутрішніх документів редакції.

За словами журналістів, 4 лютого Печерський районний суд Києва дав дозвіл Генеральній прокуратурі на доступ до внутрішніх документів редакції «Новое время» і до всіх матеріалів, які надсилав на емейл-адреси видання журналіст Іван Верстюк. 13 лютого слідчий ГПУ вручив цю постанову редакції.

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У Генпрокуратурі пояснили, що доступ до внутрішніх документів редакції видання «Новое время» потрібний через «розголошення матеріалів досудового розслідування».

Дії ГПУ розкритикував також міжнародний «Комітет захисту журналістів» (CPJ). А українські медіаексперти та юристи розцінили дії ГПУ щодо видання як «посягання на свободу преси».