Відбулися перші прямі рейси між Ізраїлем та Марокко

Два ізраїльські перевізники здійснили перші прямі комерційні рейси до Марокко 25 липня. Це сталося менш ніж за вісім місяців після офіційної нормалізації відносин між країнами.

Літак авіакомпанії Israir здійснив рейс з Тель-Авіва до Марракеша, а пізніше ізраїльський національний перевізник El Al вилетів до того ж пункту призначення.

«Цей маршрут допоможе сприяти розвитку туризму, торгівлі та економічного співробітництва між двома країнами», – заявив міністр туризму Ізраїлю Йоель Развозов.

Державний департамент США заявив, що «радий» спостерігати за першими рейсами між Ізраїлем та Марокко.

«Ще одна важлива подія, що випливає із покращення відносин між нашими партнерами та друзями в Ізраїлі та Марокко», – мовиться у повідомленні Держдепартаменту.

У Марокко колись жила одна з найбільших єврейських громад Північної Африки та Близького Сходу, однак, за оцінками, чверть мільйона євреїв залишили країну після заснування Ізраїлю в 1948 році.

Близько 3000 євреїв залишаються у Марокко, тоді як приблизно 700 тисяч євреїв в Ізраїлі заявляють про принаймні часткове походження з Марокко.

Israir планує здійснювати два-три рейси на тиждень до Марракешу, тоді як El Al заявив, що планує п’ять рейсів на тиждень до Марракеша та Касабланки.

Стосунки між Марокко та Ізраїлем були розірвані у 200 році під час другої палестинської інтифади. Палестинці виступали проти нормалізації відносин між Ізраїлем та арабськими державами.