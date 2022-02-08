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Україна торік запросила рекордну кількість іноземних вступників – МОН

Більшість іноземних абітурієнтів – це потенційні здобувачі освіти з Індії, Нігерії, Марокко, Туркменистану та Туреччини

У 2021 році зареєстровано понад 65 тисяч запрошень для іноземних абітурієнтів, за останні десять років цей показник є рекордним, повідомляє пресслужба Міносвіти з посиланням на дані Українського державного центру міжнародної освіти.

Згідно з повідомленням, більшість іноземних абітурієнтів – це потенційні здобувачі освіти з Індії, Нігерії, Марокко, Туркменистану та Туреччини.

«Головними перевагами для абітурієнтів залишаються співвідношення вартості та якості, визнання українських дипломів у світі та можливість вступу двічі на рік», – пояснили у МОН.

Загалом десятка країн за походженням іноземних абітурієнтів, які отримали торік запрошення на навчання в Україні, виглядає так: Індія, Нігерія, Марокко, Алжир, Пакистан, Туркменистан, Туреччина, Непал, Китай та Єгипет.

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