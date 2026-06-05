Оцифрування трудових книжок. У Пенсійному фонді пояснили, що робити тим, хто не встиг до 10 червня

Після завершення 10 червня п’ятирічного перехідного періоду, відведеного для оцифрування паперових трудових книжок, Пенсійний фонд України продовжить і надалі приймати й опрацьовувати такі документи – про це йдеться у відповіді Пенсійного фонду на запит Радіо Свобода.

«Після завершення 10 червня 2026 року перехідного періоду для оцифрування відомостей про трудову діяльність працівника органи Пенсійного фонду України продовжать приймати й опрацьовувати скановані копії документів для формування електронних трудових книжок, а також враховувати при призначенні пенсії періоди стажу, набутого до 1 січня 2004 року, на підставі оригіналів паперових трудових книжок», – йдеться у відповіді Пенсійного фонду України на запит Радіо Свобода.

У Пенсійному фонді України також зазначають, що чинними нормативно-правовими актами України не передбачено відповідальності у разі неподання протягом п’ятирічного періоду відомостей для формування електронної трудової книжки.

«У випадках, коли людина не може отримати інформацію про стан оцифрування відомостей про свою трудову діяльність через електронні сервіси Пенсійного фонду України або не може самостійно відсканувати й завантажити документи, вона може це зробити у сервісному центрі головного управління Пенсійного фонду України», – йдеться у відповіді.

Як повідомили у фонді, на 20 травня 2026 року з часу набрання чинності законом, який визначає п’ятирічний перехідний період для включення Пенсійним фондом України відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників до Реєстру застрахованих осіб, на оцифрування подано 11,34 мільйона сканкопій трудових книжок. З них 6,46 мільйона – страхувальниками, 4,88 мільйона – застрахованими особами.

5 лютого 2021 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Ним запроваджено облік трудової діяльності працівника в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Закон встановлює п’ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника.