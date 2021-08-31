Мінфін розмістив ОВДП майже на 6,5 мільярда гривень

Міністерство фінансів України 31 серпня провело аукціон, на якому запропонувало інвесторам п’ять випусків цінних паперів у національній валюті і один випуск в іноземній валюті.

Як інформує міністерство, «найбільший попит був зосереджений на 1,5-річних та 3-річних паперах, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 1,261 та 1,102 мільярда гривень».

«Усього від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 3 мільярди гривень. Середньозважена дохідність 1-річних ОВДП – 11,15%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних – 12,09%, 3-річних - 12,40%, а 6-річних - 12,75%.

У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 130 мільйонів доларів. Середньозважена ставка дохідності за 2-річними ОВДП в доларах США склала 3,90%», – вказано в повідомленні.

За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 6 мільярдів 480 мільйонів гривень.