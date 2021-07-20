Міністерство фінансів продало ОВДП на майже 7,8 мільярда гривень

Міністерство фінансів 6 липня провело розміщення облігацій внутрішньої державної позики на трохи майже 7,8 мільярда гривень.

«За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 7 754 мільйонів гривень», – ідеться в повідомленні.

Загалом держава запропонувала інвесторам п‘ять випусків цінних паперів у національній валюті і один випуск в іноземній валюті.

«Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років. Строк обігу облігацій запропонованих у євро становив 1 рік. Від розміщення державних цінних паперів у національній валюті до державного бюджету було залучено 7,5 млрд гривень. Найбільший попит був зосереджений на дворічних ОВДП, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 5,4 млрд гривень. Середньозважені ставки за ОВДП залишились незмінними», – відзначають у Міністерстві фінансів.

Ставки за ОВДП у гривні нині становлять від 10,99% (це однорічні папери) до 12,59% (облігації на 5 років).

Цього тижня Міністерство фінансів має погасити зобов’язань за ОВДП та відсотками на суму понад 16 мільярдів гривень.