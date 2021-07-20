НБУ незначно послабив гривню проти долара США

Національний банк України встановив на 21 липня курс 27 гривень 22 копійки за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на 20 липня.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися, за даними Finance.ua, на рівні 27 гривень 20–22 копійки за долар, такі ж показники були зафіксовані 19 липня.

«Для особливого тиску на курс гривні на торгах підстав немає, але й значного падіння котирувань американської валюти чекати не варто. Справа в тому, що при найменших натяках на значне просідання курсу долара ми побачимо на торгах Нацбанк з викупом надлишку валюти, що і підтримає безготівковий курс долара на торгах. А ось на готівковому ринку відчувається певний надлишок пропозиції валюти, що дозволяє власникам обмінників періодично намагатися занижувати курс прийому з метою в 27 гривень. При цьому курс продажу долара вони залишають на середньоринковому рівні», – писали на початку торгів фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.