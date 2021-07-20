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НБУ незначно послабив гривню проти долара США

Національний банк України встановив на 21 липня курс 27 гривень 22 копійки за долар

Національний банк України встановив на 21 липня курс 27 гривень 22 копійки за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на 20 липня.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися, за даними Finance.ua, на рівні 27 гривень 20–22 копійки за долар, такі ж показники були зафіксовані 19 липня.

«Для особливого тиску на курс гривні на торгах підстав немає, але й значного падіння котирувань американської валюти чекати не варто. Справа в тому, що при найменших натяках на значне просідання курсу долара ми побачимо на торгах Нацбанк з викупом надлишку валюти, що і підтримає безготівковий курс долара на торгах. А ось на готівковому ринку відчувається певний надлишок пропозиції валюти, що дозволяє власникам обмінників періодично намагатися занижувати курс прийому з метою в 27 гривень. При цьому курс продажу долара вони залишають на середньоринковому рівні», – писали на початку торгів фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.

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