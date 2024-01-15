Oxfam: п’ять найбагатших людей світу подвоїли статки за останні три роки, а майже 5 мільярдів стали біднішими

Починаючи з 2020 року п’ятірка найбагатших людей світу подвоїла свої статки, а майже п’ять мільярдів людей за той самий період стали біднішими, йдеться в дослідженні міжнародного об’єднання організацій із боротьби з бідністю Oxfam.

У звіті, опублікованому 15 січня на тлі зустрічі Всесвітнього економічного форуму цього тижня, йдеться про те, що «величезна» концентрація глобальної корпоративної і монопольної влади посилює нерівність.

«Із нинішніми темпами знадобиться 230 років, щоб покінчити з бідністю, але ми можемо мати нашого першого трильйонера через десять років», – йдеться в повідомленні.

«Мільярдери стають багатшими, робітничий клас бореться, а бідні живуть у розпачі. Отакий нещасний стан світової економіки», – написав сенатор США Берні Сандерс у передмові до дослідження.

В Oxfam наголосили, що «уряди повинні радикально перерозподілити владу мільярдерів і корпорацій між простими людьми».