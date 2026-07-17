ДСНС: рятувальники завершили роботи на озері в Києві, яке було забруднене нафтопродуктами через атаку РФ на початку липня

Рятувальники завершили роботи на Кирилівському озері в Києві, яке було забруднене нафтопродуктами через атаку РФ на початку липня, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, протягом 16 днів близько 60 рятувальників зі всієї України безперервно працювали, щоб не дати забрудненню поширитися ще далі – на водоймі встановлювали скімерні системи, бонові загородження постійної плавучості та сорбувальні бонові загородження.

З поверхні озера зібрали та вилучили 317 куб. м забруднювальної речовини.

Унаслідок атаки РФ у ніч на 2 липня пально-мастильні матеріали потрапили до акваторії озера Кирилівського в Оболонському районі Києва. За даними ДСНС, забруднено було близько 20 600 кв. м водної поверхні.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило про масштабний витік нафтопродуктів у Кирилівське озеро внаслідок атаки РФ у ніч на 2 липня. Тоді повідомлялось, що в озеро, яке входить до системи озер Опечень, потрапило понад 350 тонн нафтопродуктів та емульсії.