ДСНС: роботи на озері в Києві тривають, близько 1700 тонн води забруднені нафтопродуктами

У Києві четверту добу триває ліквідація наслідків російської атаки в Кирилівському озері на Оболоні, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій увечері 5 липня.

«Нафтопродукти вкрили поверхню води густою плівкою, отруюючи екосистему, вбиваючи все живе на своєму шляху. Вже четверту добу рятувальники із різних куточків України працюють безупинно, аби зупинити екологічну катастрофу», – заявляє ДСНС.

За даними відомства, рятувальники щодня встановлюють нові рубежі захисту та збирають нафтопродукти, щоб не дати їм змогу поширитися далі.

ДСНС оцінює, що на сьогодні площа забруднення поверхні води становить 20 600 квадратних метрів, а орієнтовний об’єм забрудненого шару води становить близько 1 700 тонн.

Для локалізації забруднення розгорнули 720 метрів сорбувальних бонових загороджень і 300 метрів бонових загороджень постійної плавучості. До робіт залучили 55 рятувальників, колектор між озерами Кирилівське та Йорданське перекрили.

Напередодні Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило про масштабний витік нафтопродуктів у Кирилівське озеро внаслідок атаки РФ у ніч на 2 липня.

За попередніми розрахунками, в озеро, яке входить до системи озер Опечень, потрапило понад 350 тонн нафтопродуктів та емульсії.