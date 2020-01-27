У Страсбурзі починається зимова сесія ПАРЄ

Зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи починається 27 січня у Страсбурзі.

У сесії братиме участь нова українська делегація, яка пропустила осінні засідання на знак протесту проти повернення Росії до ПАРЄ.

Згідно порядку денного, сьогодні мають обрати нового президента ПАРЄ.

Протягом сесії мають відбутися дебати про порушення членами ПАРЄ статутних зобов’язань. У Асамблеї планують обговорити функціонування демократичних інституцій у Польщі та повідомлення про політичних в’язнів у Азербайджані.

Надійшли також запити на проведення дебатів про ситуацію в Лівії та Близькому сході, і який вплив це матиме на Європу, а також про порушення прав людини та верховенства права у Турції.

Депутати також обговорять загрози свободі ЗМІ та безпеці журналістів.

Заплановане проведення двох дебатів: одні про торгівлю мігрантами та зниклих без вісти біженців та дітей-мігрантів, інші про «туризм» з метою трансплантації органів та торгівлю тканинами і клітинами людей.

Асамблея має заслухати звіт про мінімальні стандарти для виборчих систем, який базується на спостереженні за виборами у Білорусі.

Сесія триватиме до 31 січня.