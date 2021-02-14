Єрмак назвав причини падіння рейтингу Зеленського

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав пропаганду, що працює проти української влади, і недостатній рівень розвитку інформаційної політики в Україні серед головних причин падіння рейтингу президента Володимира Зеленського.

«Причина перша – є якась закономірність, непрості часи, COVID, ми спостерігаємо цю тенденцію не тільки в Україні. Причина друга – проти української влади цілеспрямовано всі два роки працює найпотужніша машина як всередині країни, так і ззовні... Сьогодні потік брехливої інформації, не критики, практично відвертих образ, просто не припиняється. Не будемо говорити, звідки, хто замовник - це всім відомо, не потрібно навіть говорити», – сказав Єрмак в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Третя причина – рівень інформаційної політики залишає бажати кращого. Люди повинні відчувати, що їм стає жити краще, це найголовніше. Але дуже важливо, що робить влада для того, щоб завтра стало жити краще. Влада не має жодного свого телеканалу, проти неї працює абсолютно інша система, на сьогоднішній день причини такі. Причини не в тому, що президент Зеленський, як писали десь, «за два роки зумів розвалити процвітаючу країну, знищити найкращу медицину», – додав голова Офісу президента.

Оприлюднені нещодавно соціологічні опитування різних компаній засвідчили падіння рейтингу президента. Зокрема, за даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», якби вибори відбулися найближчим часом, то чинного президента України Володимира Зеленського підтримали б 21,2 відсотка українців, при цьому за ідею відставки голови держави виступають 50 відсотків українців.