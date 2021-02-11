Кличко очолив рейтинг довіри українців – опитування КМІС

Міський голова Києва Віталій Кличко очолив рейтинг довіри українців із результатом у 37,5 відсотка. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

«Найбільше респондентів довіряють Віталію Кличку (37,5 відсотка довіряють і 51,8 відсотка не довіряють, баланс довіри-недовіри становить мінус 14,3 відсотка), Володимиру Зеленському (35,6 відсотка проти 59,6 відсотка, баланс – мінус 24 відсотки), Володимиру Гройсману (30,9 відсотка проти 54,2 відсотка, баланс – мінус 23,3 відсотка)», – мовиться в повідомленні.

За даними КМІС, Юрію Бойку довіряють 28,9 відсотка українців проти 48,4 відсотка, баланс – мінус 19,5 відсотка, а Сергію Притулі –27,3 відсотка проти 39, 1 відсотка, баланс – мінус 11,8 відсотка.

«Дмитру Разумкову довіряють 26,6 відсотка проти 28,6 відсотка, баланс – мінус 2,1 відсотка, Юлії Тимошенко – 26,2 відсотка проти 69 відсотка, баланс – мінус 42,8 відсотка, Олегу Ляшку – 25 відсотків проти 68,8 відсотка, баланс – мінус 43,8 відсотка, Петру Порошенку – 22,7 відсотка проти 74,4 відсотка, баланс – мінус 51,7 відсотка, та Ігорю Смешку – 22,3 відсотка проти 18,7 відсотка, баланс – плюс 3,7 відсотка», - додали в інституті соціології.

У КМІС зазначили, що якщо порівнювати відсоток тих, хто довіряє політику, з аналогічним показником у грудні 2020 року, найбільші зміни простежуються у випадку: Віталія Кличка – ріст з 31,8 відсотка до 37,5 відсотка, Володимира Гройсмана – ріст з 25,4 відсотка до 30,9 відсотка, Юлії Тимошенко – ріст з 16,6 відсотка до 26,2 відсотка.

За результатами опитування щодо довіри до керівників деяких інших держав, серед списку лідерів, найбільше респондентів – 36 відсотків – довіряють Олександру Лукашенку. Але при цьому 53,6 відсотка не довіряють йому, тому його баланс довіри-недовіри становить мінус 17,6 відсотка.

«Джо Байдену і Емманюелю Макрону довіряють, відповідно, 26,7 відсотка та 26,2 відсотка українців, а не довіряють – 23,3 відсотка і 23,2 відсотка. Їхній баланс позитивний і становить, відповідно, плюс 3,4 відсотка та плюс 3 відсотки.Найгірше українці ставляться до Володимира Путіна – 79,8 відсотка йому не довіряють проти 14,4 відсотка тих, хто довіряє (баланс – мінус 65,4 відсотка)», – розповіли у КМІС.

Запитували в українців і про підтримку кандидатів на виборах президента. Так, найбільшу підтримку отримав би Зеленський, але його підтримка знизилася у порівнянні з груднем 2020 року (його готові підтримати 22,1 відсотка серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, проти 27 відсотків у грудні 2020 року). Друге-третє місця, як і в грудні 2020-го, ділять Порошенко (13,7 відсотка) і Бойко (13,5 відсотка).

Як розповіли у КМІС, якби у парламентських виборах брали участь ці партії, найбільш імовірно прохідний бар’єр подолали б «ОПЗЖ» (партію підтримали б 24,1 відсотка серед респондентів, які визначилися з вибором), «Слуга народу» (18,2 відсотка), «ЄС» (15,6 відсотка) і «Батьківщина» (10,3 відсотка), «Сила і честь» (6,4 відсотка).

Опитування проводили методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9 відсотка — для показників, близьких до 50 відсотків, 2,5 відсотка — для показників, близьких до 25 відсотків, 1,9 відсотка — для показників, близьких до 12 відсотків, 1,3 відсотка — для показників, близьких до 5 відсотків.

За даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», якби вибори відбулися найближчим часом, то чинного президента України Володимира Зеленського підтримали б 21,2 відсотка українців, при цьому за ідею відставки голови держави виступають 50 відсотків українців.