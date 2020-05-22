Перед падінням літака у Пакистані пілот повідомляв диспетчерів про технічні проблеми – влада

Літак державної компанії Pakistani International Airlines, який у п’ятницю врізався в житловий район в портовому місті Карачі на півдні Пакистану із майже сотнею, за попередніми даними, людей на борту, розбився, найімовірніше, через технічні проблеми.

В управлінні цивільної авіації Пакистану повідомили, що пілот Airbus A320 рейсу PK8303 Лахор – Карачі повідомив про технічні проблеми борту перед катастрофою.

«Останнє, що ми почули від пілота, це те, що він має певні технічні проблеми», – повідомили в управлінні цивільної авіації.

На фото і відео з соцмереж після аварії було видно чорний дим над житловим мікрорайоном неподалік міжнародного аеропорту Карачі. Очевидці повідомили, що перш, ніж упасти, літак загорівся в повітрі.

Наразі немає також точних даних щодо постраждалих у мікрорайоні, куди впав літак.

За даними порталу стеження за польотами flyradar24.com, літак Airbus A320 був в експлуатації 15 років.

22 травня сталася авіакатастрофа пасажирського літака державної компанії «Міжнародні авіалінії Пакистану». Він упав у житловому районі міста Карачі. Повідомлялося, що на бортумогли бути щонайменше 107 людей.

Аварія сталася через кілька днів після того, як в Пакистані почали відновлювати комерційні авіарейси після карантину.