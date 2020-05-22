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22 травня 2020, Київ 15:11
Новини | Політика

Посольство з’ясовує, чи були українці на борту літака, який впав у Пакистані – Погорельцев

22 травня пасажирський літак державної компанії «Міжнародні авіалінії Пакистану» упав у житловому районі міста Карачі

Посольство України в Пакистані перевіряє наявність українців серед пасажирів та членів екіпажу літака, який зазнав катастрофи в цій країні. Про це журналістам повідомив 22 травня директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонни справ Сергій Погорельцев.

Про це він сказав після падіння літака «Міжнародних авіаліній Пакистану», який здійснював рейс з Лахора до Карачі.

«За попередньою інформацією, 90 пасажирів (в тому числі члени екіпажу) загинули. Посольство перевіряє, чи не було на борту громадян України», – йдеться в коментарі Погорельцева.

22 травня сталася авіакатастрофа пасажирського літака державної компанії «Міжнародні авіалінії Пакистану». Він упав у житловому районі міста Карачі. На борту було щонайменше 107 людей.

Аварія сталася через кілька днів після того, як в Пакистані почали відновлювати комерційні авіарейси після карантину.

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