У Пакистані смертник підірвав себе в мечеті, понад 30 людей загинули

Щонайменше 31 людина загинула і ще 169 зазнали поранень унаслідок теракту в мечеті у столиці Пакистану Ісламабаді, повідомляє Reuters.

Вибух стався вранці 6 лютого під час молитви в мечеті шиїтського релігійного центру на околиці міста.

За даними поліції, напад влаштував терорист-смертник. Нападника намагалися зупинити біля воріт мечеті перед тим, як він підірвав бомбу, розповіли представники правоохоронних органів.

Поки що жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.

Більшість населення в Пакистані становлять мусульмани-суніти, шиїти залишаються релігійною меншістю в країні.