Сходження з рейок потягу в Пакистані: влада провінції Сінд оголосила надзвичайний стан

На півдні Пакистану потяг зійшов з рейок, щонайменше 30 людей загинули, ще близько 100 отримали поранення, повідомляє ВВС.

Відомо, що вісім вагонів потягу Hazara Express перекинулися біля залізничної станції Сахара в Навабшах, що приблизно за 275 км від міста Карачі.

Міністр залізниці Саад Рафік розповів, що згідно до попереднього розслідування, потяг рухався з нормальною швидкістю, тож поки що невідомі причини його сходження з рейок.

У основних лікарнях Навабшаха і сусідніх районів провінції Сінд оголошено надзвичайний стан, а залізничне сполучення в регіоні призупинено.