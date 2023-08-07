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Сходження з рейок потягу в Пакистані: влада провінції Сінд оголосила надзвичайний стан

Залізнична катастрофа в Пакистані, 6 серпня 2023 року

На півдні Пакистану потяг зійшов з рейок, щонайменше 30 людей загинули, ще близько 100 отримали поранення, повідомляє ВВС.

Відомо, що вісім вагонів потягу Hazara Express перекинулися біля залізничної станції Сахара в Навабшах, що приблизно за 275 км від міста Карачі.

Міністр залізниці Саад Рафік розповів, що згідно до попереднього розслідування, потяг рухався з нормальною швидкістю, тож поки що невідомі причини його сходження з рейок.

У основних лікарнях Навабшаха і сусідніх районів провінції Сінд оголошено надзвичайний стан, а залізничне сполучення в регіоні призупинено.

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