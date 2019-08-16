Під час вибуху в Пакистані загинув брат ватажка «Талібану» – ЗМІ

Під час вибуху в мечеті в південному заході Пакистану загинув брат ватажка «Талібану» в Афганістані, пишуть видання Afghan Islamic Press та агентство Reuters, яке посилається на два джерела серед талібів.

За інформацією журналістів, лідер «Талібану» Гайбатулла Ахундзада був поза межами мечеті в момент вибуху, однак там залишався його брат Гафіз Ахмадулла.

Пакистанська поліція не підтверджує особистість жодної із жертв. Наразі жодне з угруповання не взяло на себе відповідальності за вибух.

16 серпня в мечеті, яка розташована в 25 кілометрах від міста Кветта в провінції Белуджистан спрацювала бомба. Унаслідок вибуху чотири людини загинули, близько 20 отримали поранення.

У провінції останнім часом відбулася низка нападів: у липні п’ять людей загинули (включно з двома поліцейськими), 27 отримали травми унаслідок вибуху біля поліцейської станції у Кветті. За кілька тижнів до того стався аналогічний напад, унаслідок якого загинули дві людини.

У Белуджистані відбуваються невеликі повстання сепаратистів, які вимагають більшої автономії і більшої частки природних ресурсів регіону.

Також провінція є ключовою для Китайсько-пакистанського економічного коридору. Він має на меті з’єднати китайську західну провінцію Сіньцзян із пакистанським портом Ґвадар. Цей коридор надає Пекіну доступ до Аравійського моря.