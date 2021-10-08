Число загиблих від землетрусу в Пакистані зросло до 23, сотні людей поранені

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в південно-західній провінції Пакистану Белуджистані зросло до 23, ще сотні людей поранені.

Найбільш постраждалим виявився віддалений гірський район Харнаї, розташований неподалік від епіцентру. За даними влади, сотні людей тут залишилися без житла. Щонайменше 300 людей перебувають у лікарні.

Очікується, що кількість загиблих може зрости у той час, як рятувальники проводять пошуки у віддаленій гірській місцевості.

Геологічна служба США заявила, що землетрус мав магнітуду 5,7 і стався 7 жовтня близько 3-ї години ночі за місцевим часом приблизно за 100 кілометрів на захід від столиці провінції, Кветти, на глибині близько 20 кілометрів.

Підземні поштовхи відчувалися в Карачі на півдні країни і навіть у столиці Пакистану Ісламабаді, приблизно за 900 кілометрів на північний схід.

Територія Пакистану лежить на кордоні, де стикаються індійська та євразійська тектонічні плити, через це в країні регулярно стаються землетруси.

Так, у землетрусі магнітудою 7,5 у жовтні 2015 року в Пакистані та Афганістані загинули майже 400 людей. 8 жовтня 2005 року в Пакистані стався землетрус магнітудою 7,6, в результаті якого загинули понад 73 тисячі людей, а близько 3,5 мільйонів залишилися без даху над головою.