Команда Навального: Ротенберг купив «палац Путіна» за 800 тисяч рублів

Бізнесмен і друг президента Росії Аркадій Ротенберг купив «палац Путіна» під Геленджиком за 800 тисяч рублів (близько 10 тисяч доларів) через два місяці після того, як заявив про його придбання, а компанія «Інвестиційні рішення», що фінансувала будівництво, в 2023 році перерахувала 6,5 мільярда рублів Фонду Аліни Кабаєвої та її асоціації клубів художньої гімнастики «Небесна грація», йдеться в новому розслідуванні команди покійного російського опозиціонера Олексія Навального.

Перше розслідування команди про «палац Путіна» під Геленджиком було опубліковане 19 січня 2021 року. 30 січня Ротенберг в інтерв’ю Mash заявив, що придбав об’єкт «кілька років тому» і має намір зробити з нього апарт-готель.

Розслідувачі з документів дізналися, що угоду зареєстрували 31 березня 2021 року – Ротенберг купив 100% акцій компанії «Біном» у фірми «Інвестиційні рішення» за 800 тисяч рублів («Біному» належить компанія «Комплекс», на яку оформлений «палац Путіна»).

Акціонерами «Інвестиційних рішень», за даними команди Навального, були в тому числі «три давні й довірені товариші» Путіна: юрист Микола Єгоров, бізнесмен Ільгам Рагімов і родич російського президента Віктор Хмарін (чоловік його двоюрідної сестри).

Гроші на будівництво «палацу», як стверджується, йшли таким ланцюжком: «Інвестиційні рішення» отримували позики від анонімних офшорів із Британських Віргінських островів, передавали гроші такими самими позиками «Біному», а той – «Комплексу», який вже оплачував безпосередньо будівельні роботи».

У 2023 році будівництво «палацу Путіна» завершилося, після чого в «Інвестиційних рішень», як вважають автори розслідування, «утворився залишок, решта або неосвоєні кошти» у розмірі 6,5 млрд рублів (близько 84 мільйонів доларів).

Ці гроші, дізналася з документів команда Навального, у 2023 році перевели організаціям Аліни Кабаєвої, яку ЗМІ називають супутницею російського президента:

Фонду Аліни Кабаєвої перерахували три мільярди рублів;

Асоціації клубів художньої гімнастики «Небесна грація» – 3,5 мільярдів рублів.

«Але, як і у випадку із фондом Аліни Кабаєвої, основну частину отриманих від палацу грошей фонд «Небесна грація» тримає на депозитах. У 2024 році вони отримали 435 млн рублів у вигляді відсотків за банківськими вкладами. Щоб ви розуміли масштаб, це більше, ніж весь бюджет офіційної Федерації гімнастики Росії. Кабаєва могла б особисто повністю утримувати всю федерацію виключно відсотковими виплатами за вкладами», – йдеться у розслідуванні.

Його автори вказують, що організації Кабаєвої не займаються «ніякою масштабною благодійністюіа реальною допомогою спортсменам».

Розслідувачі стверджували, що «палац Путіна» площею 68 гектарів на мисі Ідокопас збудували у 2010 році, його вартість становить близько мільярда доларів.

На території є підземний льодовий палац, церква, 80-метровий міст «для підходу до чайного будиночка» і тунель для спуску з палацу до моря. Пізніше об’єкт, за даними авторів фільму, вирішили відремонтувати й побудувати нові об’єкти.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заперечував, що Володимир Путін має палац. Розслідування він назвав «нісенітницею» і «компіляцією». Сам Путін говорив, що нічого з того, що у фільмі зазначено як його власність, ні йому, ні його близьким родичам «не належить і ніколи не належало».