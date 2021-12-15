Поліція: пам’ятник Бандері в Тернополі облили червоною фарбою

Поліція повідомляє, що невідомі пошкодили пам’ятник Степану Бандері в Тернополі, обливши його червоною фарбою. Інцидент стався 14 грудня.

«Факт пошкодження пам’ятника виявили поліцейські. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці обстежують навколишню територію, опитують людей, переглядають відео з камер спостереження», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські закликали жителів, які бачили зловмисника і можуть його впізнати, повідомити їм.

У поліції додали, що вирішують питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.