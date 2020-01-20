Поліція встановила особу чоловіка, який пошкодив пам’ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі

У Нацполіції 20 січня повідомили, що правоохоронці встановили особу чоловіка, який пошкодив пам’ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі.

«У результаті проведених заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 31-річний раніше судимий місцевий житель. Вилучено балончик із фарбою, з допомогою якого, імовірно, були зроблені написи. Проводяться заходи для встановлення місця перебування зловмисника та його затримання», – повідомили у поліції.

19 січня посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон повідомив, що невідомі замалювали фарбою текст на пам’ятнику жертвам Голокосту в Кривому Розі та опублікував у своєму твіттері фотографію, звернувши увагу на те, що пошкоджений пам’ятник розташований неподалік від дому батьків президента України Володимира Зеленського.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

