Поліція розслідує інцидент із пам’ятником жертвам Голокосту у Кривому Розі як «пошкодження майна»

Поліція Дніпропетровщини повідомила про відкриття провадження за фактом псування пам’ятника жертвам Голокосту у Кривому Розі.

За цими даними, розслідування ведеться за статтею «умисне знищення або пошкодження майна».

«Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину, а також затримання причетних до його скоєння осіб», – зазначається на сайті відомства.

19 січня посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон повідомив, що невідомі замалювали фарбою текст на пам’ятнику жертвам Голокосту в Кривому Розі та опублікував у своєму твіттері фотографію, звернувши увагу на те, що пошкоджений пам’ятник розташований неподалік від дому батьків президента України Володимира Зеленського.

14 січня Міністерство закордонних справ України заявило, що збереження історичної пам’яті про трагедію Голокосту в Україні і відновлення історичної справедливості і надалі «залишатимуться важливими напрямами державної політики України».

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Таким чином Київ відреагував на заяву МЗС Ізраїлю, яке звинуватило Україну у «вшануванні» людей, «відповідальних за вбивство євреїв під час Голокосту».