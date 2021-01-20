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20 січня 2021, Київ 15:25
Новини | Політика

Уряд планує створити національний пантеон для увічнення пам’яті захисників України

Уряд затвердив план заходів з увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 року

Кабінет міністрів планує створити національний пантеон для увічнення пам’яті захисників України.

У постанові йдеться, що Український національний пантеон у Києві планують створити протягом 2021–2025 років.

У затвердженому плані заходів з увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 року серед іншого пропонують забезпечити:

  • упорядження та утримання в належному стані меморіальних комплексів, пам’ятників і меморіальних дощок на честь захисників України, а також їхніх місць поховань, у тому числі за кордоном;
  • запобігання актам вандалізму та руйнуванню місць поховань захисників України;
  • збір і зіставлення зразків ДНК неідентифікованих останків воїнів зі зразками ДНК їхніх родичів;
  • запобігання торгівлі державними нагородами України, бойовими нагородами та іншими відзнаками часів Другої світової війни;
  • виготовлення та розміщення соціальної реклами про загиблих земляків.

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