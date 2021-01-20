Уряд планує створити національний пантеон для увічнення пам’яті захисників України

Кабінет міністрів планує створити національний пантеон для увічнення пам’яті захисників України.

У постанові йдеться, що Український національний пантеон у Києві планують створити протягом 2021–2025 років.

У затвердженому плані заходів з увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 року серед іншого пропонують забезпечити: