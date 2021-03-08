Папа Римський завершив свій історичний візит до Іраку

Папа Римський Франциск 8 березня завершив свій історичний візит до Іраку, вилетівши літаком із Багдада, після того, як відвідав охоплені конфліктом міста і зустрівся з мусульманськими та християнськими лідерами.

Президент Іраку Бархам Салех супроводжував 84-річного понтифіка червоною доріжкою до аеропорту Багдада.

Під час першого в історії візиту голови Римо-католицької церкви до Іраку папа Франциск побував у чотирьох містах, включаючи Мосул, що раніше був «фортецею» угруповання «Ісламська держава». Він заявив іракцям, що «мир потужніший за війну».

Понтифік також провів першу зустріч із верховним аятоллою Іраку Алі аль-Сістані, найвищим іракським мусульманським священнослужителем.

Напередодні поїздки експерти з питань охорони здоров’я висловлювали занепокоєння, що великі зібрання людей можуть послужити розповсюдженням коронавірусу в країні. Папа та члени його делегації зробили вакцинацію перед візитом.

Ірак переживає чергову хвилю коронавірусу, стимульовану новим, більш заразним штамом, який вперше з’явився у Великобританії. Загалом в Іраку померли 13 500 людей, захворіли 720 000.