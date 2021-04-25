Щонайменше 80 людей загинули при пожежі у ковідній лікарні в Іраку

Полум'я спалахнуло в ніч на неділю – за попередніми даними, через вибух кисневого балона. За словами очевидців, люди вистрибували з вікон, намагаючись врятуватися від вогню. Пожежникам вдалося вивести з палаючого будинку 90 осіб. Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадімі наказав затримати керівників лікарні та знайти винного у недбальстві, що призвела до трагедії. Система охорони здоров'я Іраку, яка і без того серйозно постраждала від війни та економічних санкцій, зазнала ще більших випробувань через пандемію. Загальна кількість тих, хто заразився в країні, перевищує 100 тисяч, понад 15 тисяч людей – померли. (Відео Reuters)