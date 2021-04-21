Правозахисники: 18 країн здійснювали страти під час пандемії

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що застосування смертної кари в 2020 році було на найнижчому рівні щонайменше за останні десять років, хоча «безпрецедентних викликів» пандемії COVID-19 було недостатньо для того, щоб стримати Іран і 17 інших країн від виконання страт.

Відомо про щонайменше 483 страчених у всьому світі, що на 26 відсотків менше порівняно з 2019 роком, повідомляє організація в опублікованій 21 квітня доповіді про застосування смертної кари в різних країнах.

Ці дані, які демонструють зменшення кількості страт п’ятий рік поспіль, не включають країни, які засекречують дані про смертну кару чи про які існує обмежена інформація. До таких країн належать Китай, Північна Корея, Сирія і В’єтнам.

Кількість країн, про які відомо, що вони все ще застосовують страти, зменшилась минулого року на дві – до 18.

Іран (зі щонайменше 246 стратими), Єгипет (із принаймні 107), Ірак (щонайменше 45) і Саудівська Аравія (27) відповідальні за 88 відсотків усіх відомих страт, кажуть правозахисники.

Кількість смертних вироків у світі, про які відомо правозахисниками – щонайменше 1477 – зменшилась на 36 відсотків порівняно з 2019 роком.

«У той час, як світ зосереджувався на пошуку способів захистити життя від COVID-19, кілька урядів виявили тривожну рішучість вдаватися до смертної кари і страчувати людей, незважаючи ні на що», – сказала генсекретар Amnesty International Аньєс Калламар.

Amnesty International заявляє, що Китай, як вважають, щороку страчує тисячі людей, роблячи його найбільшим виконавцем смертних вироків у світі.

Група заявляє, що в Ірані зафіксували менше страт, ніж у попередні роки, але країна «все частіше використовувала смертну кару як зброю проти дисидентів, протестувальників і представників етнічних меншин, порушуючи міжнародне право».

США були єдиною країною в Америці, яка здійснила страти в 2020 році. Адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа відновила федеральні страти після 17-річної перерви і виконала 10 страт менш ніж за пів року, наголосили правозахисники.

Як йдеться в звіті, станом на квітень 2021 року 108 країн скасували смертну кару за всі злочини, а 144 країни скасували її законодавчо або на практиці.

«Незважаючи на продовження застосування смертної кари деякими урядами, загальна картина в 2020 році була позитивною», – сказала Калламар, зазначивши, що постійне зменшення кількості відомих страт наближає світ «до того, щоб відправити це абсолютно жорстоке, нелюдське і таке, що принижує гідність, покарання до книжок з історії».