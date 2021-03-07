Папа римський відвідав місто Мосул – колишній оплот бойовиків «Ісламської держави»

Папа римський Франциск у неділю прибув до іракського міста Мосул, яке більше трьох років це місто перебувало під контролем бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Саме в Мосулі колишній глава ІД, убитий згодом в результаті спецоперації США, Абу-Бакр аль-Багдаді в 2014 році проголосив так званий «халіфат».

Мосул було звільнено іракською армією за підтримки міжнародної коаліції в 2017 році.

Папа виступив перед віруючими на площі серед руїн декількох церков, які були знищені або серйозно пошкоджені в боях за місто.

Очікується, що ввечері в неділю папа відслужить месу на стадіоні в місті Ербіль – одному з центрів автономного іракського Курдистану.

У суботу папа зустрівся з одним з найбільш авторитетних духовних лідерів мусульман-шиїтів – великим аятолою Алі Сістані. Зустріч відбулася у місті Наджаф. Обговорювалися можливості мирного співіснування в Іраку людей різних конфесій.

Папа Франциск прибув до Іраку в п’ятницю. Він зустрівся з президентом країни Бархамом Салехом. Понтифік назвав «знаковим» свій приїзд і заявив, що це був його «борг перед країною, яка довгі роки страждає від негараздів». Він закликав до встановлення рівноправності між представниками всіх віросповідань. За його словами, здатність «бачити далі наших відмінностей» – це запорука побудови справедливого суспільства.

Іракці вітають цей візит та міжнародну увагу до своєї країни в час, коли вона намагається оговтатися після десятиліть війни та заворушень.

Християни Іраку, серед яких православні, католики та представники інших конфесій, колись становили значну меншину в Іраці, за оцінками, близько 1,4 мільйона. Але їхня кількість почала падати після вторгнення США в 2003 році, на тлі повоєнних заворушень, коли бойовики часто нападали на християн.

Коли в 2014 році бойовики угруповання «Ісламська держава» контролювали північ Іраку, багато з християн були змушені покинути країну. За підрахунками, зараз в Іраку є менш як 300 тисяч християн, і багато з них залишаються біженцями.

Раніше папа Франциск уже відвідав кілька мусульманських країн, включно з Туреччиною, Йорданією, Азербайджаном та палестинськими територіями.