Міністр анонсував, що в Україні скасують паперову прописку

В Україні скасують паперову прописку, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у фейсбуці.

«Впевнено дивлюся в майбутнє без паперової прописки... Сьогодні прийняли постанову про експеримент для реалізації електронної зміни місця реєстрації. «Прописка» – найпоширеніша послуга в нашій країні. Ми довго шукали рішення, яке дозволить нейтралізувати той хаос, який був створений у цій сфері багато років тому. Знайшли», – написав Федоров.

За його словами, з середини весни послуга повинна запрацювати для значної частини українців.

«Не буду зараз занурювати в усі деталі. Будемо активно ділитися вже після Нового року», – заявив Федоров.

Він зазначив, що його команда старанно шукала рішення і 28 грудня воно отримало юридичну підтримку